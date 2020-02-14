Kayseri'de deaş operasyonunda 2 kişi adliyede
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Kayseri'de deaş operasyonunda 2 kişi adliyede

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 kişi adliyedeKAYSERİ'de, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi, 2'si İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

14.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:27
Kayseri'de deaş operasyonunda 2 kişi adliyede

'de DEAŞ operasyonunda 2 kişi adliyede

KAYSERİ'de, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan uyruklu 4 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi, 2'si 'ne teslim edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Suriye'de örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu 4 kişinin kentte yaşadığını belirledi. 3 gün önce belirlenen adrese yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, dijital malzemelere el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edilirken, 2'si İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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: Kayseri'de deaş operasyonunda 2 kişi adliyede
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