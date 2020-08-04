Kayseri'de DEAŞ operasyonu 9 gözaltı
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Kayseri'de DEAŞ operasyonu 9 gözaltı

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ ve Heyet Tahrir El Şam üyesi oldukları belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 9 kişi, polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı.

Kayseri'de DEAŞ operasyonu 9 gözaltı
04.08.2020 23:06 | Son Güncelleme: 04.08.2020 23:12

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ ve Heyet Tahrir El Şam üyesi oldukları belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 9 kişi, polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ ve Heyet Tahrir El Şam üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri'de oldukları belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 9 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler kaldıkları evlerde yakalandı. Sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen şüpheliler, ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA

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