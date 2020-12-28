DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
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DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

28.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:34

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ yapılanmasına yönelik merkez Kocasinan ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgüt üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu M.A, O.A, M.M, A.A, A.T, M.C.M. ve A.A. gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için jandarma merkezine götürüldü.

Şüphelilerin, 2011-2015 arasında Suriye'nin Halep kenti Azez bölgesinde terör örgütü adına silahlı faaliyette bulundukları, kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.

DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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