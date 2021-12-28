Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, Irak ve Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, yılbaşı öncesi terör örgütü Deaş'e yönelik düzenlenen operasyonda, Irak ve Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi terör örgütü Deaş'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi için çalışma başlattı. Ekipler, DEAŞ içinde faaliyet yürüten ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen Irak ile Suriye uyruklu 5 kişiyi tespit etti. Şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı, çok sayıda dijital materyale de el koydu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri

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