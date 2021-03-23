Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
23.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:00
KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, kentte yaşayan Suriye uyruklu 5 kişinin DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. Polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek, 5 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı