KAYSERİ'DE DEAŞ OPERASYONU 4 GÖZALTI

KAYSERİ'de, terör örgütü Deaş üyelerine yönelik operasyonda, Suriye ve Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Suriye ve Irak uyruklu 4 kişinin örgüt üyesi oldukları belirlendi. Şüpheliler, sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise dijital materyallere el koyuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.