Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Haberler » Güncel » Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Haber

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ'de, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

11.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:23
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ'de, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda,  uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Suriye'de örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 kişinin kentte yaşadığını belirledi. Suriye uyruklu 4 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelierin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler