Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet göstermiş Suriye uyruklu 3 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
15.09.2020 21:19 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:23

KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet göstermiş Suriye uyruklu 3 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince akşam saatlerinde Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgüt adına faaliyet yürüten 3 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Farklı adreslere yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: DHA

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