Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı Ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında önlem aldı Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

02.06.2020 08:25 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:29

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında önlem aldı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Ş.H., B.K. ve B.K.'nin Kayseri'de olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, polis ekipleri de korona virüs tedbirleri kapsamında tulum giyerek, eldiven ve maske takarak önlem aldı.

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İHA

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