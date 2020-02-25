Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.

25.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:59
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi. Sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, zanlılar hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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