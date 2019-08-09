Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

09.08.2019 09:39

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu M.E, Y.A. ve S.T. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA