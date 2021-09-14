Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Deaş terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; terör örgütü DEAŞ yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu D.E. ve N.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ekipler, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine saatler sonra ulaşabildi

Ekipler, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine saatler sonra ulaşabildi

 Deniz üzerindeki insan bedenine benzeyen cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Deniz üzerindeki insan bedenine benzeyen cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi

 Denetimli serbestlikten cezaevinden çıkan şahıs, uyuyan kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü

Denetimli serbestlikten cezaevinden çıkan şahıs, uyuyan kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş
Magazin Amelia Hamlin Bensu Soral Yeşim Salkım Kenan İmirzalıoğlu
Spor Burak Yılmaz Diego Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Şans Oyunları Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 14:47:40. #1.11#