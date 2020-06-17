Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
17.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:45

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu Ş.E. ve H.E. yakalandı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Kaynak: AA

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