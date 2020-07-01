Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
01.07.2020 15:24 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:18
KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt üyesi olduğu belirtilen 1 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: DHA