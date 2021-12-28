Kayseri'de DEAŞ'lı firari hükümlü yakalandı
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari DEAŞ üyesi hükümlü yakalandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari DEAŞ üyesi hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Ağrı İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan Suriye uyruklu A.A.M'yı merkez Melikgazi ilçesinde bir adreste yakaladı.
A.A.M, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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