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Kayseri'de DEAŞ'lı firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de DEAŞ'lı firari hükümlü yakalandı
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari DEAŞ üyesi hükümlü yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari DEAŞ üyesi hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Ağrı İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan Suriye uyruklu A.A.M'yı merkez Melikgazi ilçesinde bir adreste yakaladı.

A.A.M, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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