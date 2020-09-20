Kayseri'de dağlık alanda kaybolan 4 kişi kurtarıldı
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Kayseri'de dağlık alanda kaybolan 4 kişi kurtarıldı

Kayseri'de dağlık alanda kaybolan 4 kişi kurtarıldı.

Kayseri'de dağlık alanda kaybolan 4 kişi kurtarıldı
20.09.2020 00:01 | Son Güncelleme: 20.09.2020 00:04

Kayseri'de dağlık alanda kaybolan 4 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gezmek için Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi 8. etap çevresindeki dağlık alana gelen Serkan Ç, Ersen Ç, Arif E. ile Alim S. havanın kararmasıyla yollarını kaybetti.

Gençlerin 112'yi arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bulunan 4 gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Esma Küçükşahin
Esma Küçükşahin
AA Editörü
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