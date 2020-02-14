Kayseri'de dağda mahsur kalan paraşütçüyü kurtarmak için çalışma başlatıldı
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Kayseri'de dağda mahsur kalan paraşütçüyü kurtarmak için çalışma başlatıldı

Kayseri'de Ali Dağı'na yamaç paraşütü atlayışı yapmak için çıkan kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

14.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:58
Kayseri'de dağda mahsur kalan paraşütçüyü kurtarmak için çalışma başlatıldı

'de Ali Dağı'na yamaç paraşütü atlayışı yapmak için çıkan kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Öğle saatlerinde yamaç paraşütü atlayışı yapmak için Ali Dağı'na tırmanan Alim Çitak, yeterli rüzgarı bulamadığı için atlayış yapamadı.

Çitak, soğuk havanın etkisiyle yürüyerek geri dönemeyince telefonla polisten yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, JAK ve iş makineleri sevk edildi.

Bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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