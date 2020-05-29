Kayseri'de cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı Kayseri ve ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.

Kayseri ve ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayserililer, camilerde cemaatle ibadete ara verildiği 11 Mart'tan sonra kılınan ilk cuma namazı için camilere akın etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Kayseri Kalesi içindeki Fatih Camii'nde, vatandaşlarla cuma namazını eda etti.

Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı namazda, maske ve seccadeler hazır edildi, el dezenfektanları bulunduruldu ve sosyal mesafeye uyularak saf tutuldu.

Cuma namazını kılmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Büyükkılıç, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı camide namaz kılmanın ayrı bir önemi olduğunu kaydetti.

Develi'de cuma namazı sevinci

Develi ilçesinde de cuma namazı eda edildi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, namazın ardından yaptığı açıklamada, devletin aldığı tedbirlerle normale dönmeye başladıkları bu süreçte herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Sürecin tersine dönmemesi, vaka sayılarının yeniden artmaması için maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gibi izolasyon kurallarına özen gösterilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Camilerimizde omuz omuza saf tutacağımız cuma namazları yakındır." ifadelerini kullandı.

Hacılarda sosyal mesafeli ilk cuma namazı

Hacılar ilçesinde de uzun bir aradan sonra ilk cuma namazı coşkuyla kılındı.

Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Kaymakamlığı ile vatandaşın sağlığı için cuma namazı öncesi gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Cemaate maske dağıttıklarını ve cami avlularında 1,5 metre aralıklarla saf düzeni almalarını sağladıklarını aktaran Özdoğan, kurallara uyulduğu takdirde güzel günlerin yakın olduğunu belirtti.

Kaynak: AA