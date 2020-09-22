Çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri'de, çöp toplama alanında çıkan ve yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangın, yoğun dumana neden oldu.

22.09.2020 21:57 | Son Güncelleme: 22.09.2020 22:18

Kayseri'de, çöp toplama alanında çıkan ve yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangın, yoğun dumana neden oldu.

Melikgazi Şehir Mezarlığı arkasındaki çöp toplama sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun duman bulutuna neden olan yangına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Yangın, iş makinelerinin de destek verdiği yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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