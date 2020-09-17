Kayseri'de çöp konteyneri yanında bebek cesedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'de çöp konteyneri yanında bebek cesedi

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çöp konteyneri yanında bebek cesedi bulundu.

Kayseri'de çöp konteyneri yanında bebek cesedi
17.09.2020 18:01 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:04

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çöp konteyneri yanında bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kayabaş Mahallesi 6309 Cadde'de çöp konteyneri yanında poşet içinde yeni doğmuş bebek bulunduğu ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin yaşamadığını belirledi.

İncelenen bebeğin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ramazan Kaya
Ramazan Kaya
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hanife Halil Sezai Tuna Kiremitçi Gonca Vuslateri
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın Marcel Tisserand Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Erkek Çocuk Türk Lirası Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de çöp konteyneri yanında bebek cesedi - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 18:04:21. #1.15#
title