Kayseri'de çöp konteyneri yanında bebek cesedi
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çöp konteyneri yanında bebek cesedi bulundu.
17.09.2020 18:01 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:04
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çöp konteyneri yanında bebek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kayabaş Mahallesi 6309 Cadde'de çöp konteyneri yanında poşet içinde yeni doğmuş bebek bulunduğu ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin yaşamadığını belirledi.
İncelenen bebeğin cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA