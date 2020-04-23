Kayseri'de çocuklar bayramlarını balkondan kutladı Kayseri'de çocuklar bayramlarını balkondan kutladıKAYSERİ'de çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonunda kutladı.

Kayseri'de çocuklar bayramlarını balkondan kutladı

KAYSERİ'de çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonunda kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Spor A.Ş., sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı evinde geçiren çocuklar için kutlama programı düzenledi. Valilikten alınan özel izinle Tavlusun Mahallesi'ne gelen Spor A.Ş çalışanları müzik sistemli araçtan çocuklar için dans gösterileri sundu. Evlerinin balkonlarına çıkan çocuklar da, müzik gösterilerine dans ederek ve bayrak sallayarak katıldı. Zaman zaman ailelerin de eşlik ettiği dans gösterilerinde çocuklar keyifli dakikalar yaşadı. Kutlama etkinlikleri gün boyu farklı mahallelerde devam edecek.

Kaynak: DHA