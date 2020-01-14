Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında (3)

14.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 20:16

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuk parkının yakılması olayı ile ilgili gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.K. (22) ile V.D. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA