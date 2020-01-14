Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında (3)
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Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında (3)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILARKayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuk parkının yakılması olayı ile ilgili gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.K. (22) ile V.D. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 20:16
Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında (3)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

'nin ilçesinde çocuk parkının yakılması olayı ile ilgili gözaltına alınan ve 'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.K. (22) ile V.D. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA
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