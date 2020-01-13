Kayseri'de çocuk parkı yangında kullanılamaz hale geldi
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Kayseri'de çocuk parkı yangında kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir çocuk parkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

13.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:11
Kayseri'de çocuk parkı yangında kullanılamaz hale geldi

'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir çocuk parkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, parktaki oyun aletleri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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