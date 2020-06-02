Kayseri'de çobanlarla tarla sahibi arasında kavga: 2 yaralı
Kayseri'de 2 çobanla çiftçi arasındaki kavgada çobanlar yaralandı.
02.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:59
Kayseri'de 2 çobanla çiftçi arasındaki kavgada çobanlar yaralandı.
Bünyan ilçesi Sultanhanı Mahallesinde pancar tarlasında hayvan otlattığı gerekçesiyle tarla sahibi M.A. ile çobanlar M.E. ve M.E. arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda çobanlar yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.
Kaynak: AA