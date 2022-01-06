Cips paketine uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de seyahat ettiği otobüste cips paketine gizlediği 500 gram uyuşturucu ile yakalanan yolcu gözaltına alındı.

Alının bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getireceğini belirledikleri S.H.A'nın bulunduğu yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu.

Şüpheliye ait poşetteki cips paketinde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.