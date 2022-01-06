Cips paketine uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı - Haberler
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Cips paketine uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Kayseri'de seyahat ettiği otobüste cips paketine gizlediği 500 gram uyuşturucu ile yakalanan yolcu gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de seyahat ettiği otobüste cips paketine gizlediği 500 gram uyuşturucu ile yakalanan yolcu gözaltına alındı.

Alının bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getireceğini belirledikleri S.H.A'nın bulunduğu yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu.

Şüpheliye ait poşetteki cips paketinde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Cips paketine uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Cips paketine uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Cips paketine uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Cips paketine uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

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AA - Son Dakika Haberleri

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