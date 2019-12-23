Kayseri'de "cinsel istismar" sanıklarına hapis cezası

23.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:16

Kayseri'de, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan yargılanan iki sanık hapis cezasına çaptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar A.K. ve A.S. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da hazır bulundu.

Sanık A.K. savunmasında, mağdur G.A'ya cinsel istismarda bulunmadığını iddia ederek, "Ancak onunla birlikte plan yaptık. Zengin olan sanık A.S'den para koparmak için böyle bir komplo kurduk. İftira atarak 7 bin lira para istedim. Vermeyince şikayet ettik. Pişmanım." dedi.

"Şantajla paramı almak istediler" şeklinde savunma yapan sanık A.S. ise kendisine iftira atıldığını ve mağdur olduğunu öne sürdü.

Mahkeme savcısı mütalaasında, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak her iki sanığın da "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.K'ye 20 yıl, A.S'ye ise 16 yıl hapis cezası vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.

Kaynak: AA