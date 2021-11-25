Son dakika... Cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten imalathanelere operasyon - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten imalathanelere operasyon

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten 3 imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten 3 imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata imalatı yapılarak ülke geneline dağıtıldığı ihbarı üzerine belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, çikolataların içerisine katılan 100 kilogram sildenafil maddesi, çeşitli miktarlarda cinsel içerikli içecekler ve 3,5 ton sahte bal ele geçirildi.

Olayla ilgili M.R. ile Suriye uyruklu M.S. gözaltına alındı, ele geçirilen malzemeler geri dönüşüm araçlarına taşınarak imha edildi.

Öte yandan, çikolataların üretildiği imalathane ve kullanılan malzemelerin hijyenik olmadığı da dikkati çekti.

Son dakika... Cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten imalathanelere operasyon

Son dakika... Cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten imalathanelere operasyon

Son dakika... Cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten imalathanelere operasyon

Son dakika... Cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten imalathanelere operasyon

Son dakika... Cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten imalathanelere operasyon

Son dakika... Cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten imalathanelere operasyon

Son dakika... Cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten imalathanelere operasyon

Son dakika... Cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten imalathanelere operasyon

16 yaşındaki İkra cinayetinin sanığı: Berat'ın 1 metreden ateş ettiğini gördüm

16 yaşındaki İkra cinayetinin sanığı: Berat'ın 1 metreden ateş ettiğini gördüm

 Annesini öldürüp, babasını bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı (2)

Annesini öldürüp, babasını bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı (2)

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title