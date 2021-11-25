Son dakika... Cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten imalathanelere operasyon

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten 3 imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata imalatı yapılarak ülke geneline dağıtıldığı ihbarı üzerine belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, çikolataların içerisine katılan 100 kilogram sildenafil maddesi, çeşitli miktarlarda cinsel içerikli içecekler ve 3,5 ton sahte bal ele geçirildi.

Olayla ilgili M.R. ile Suriye uyruklu M.S. gözaltına alındı, ele geçirilen malzemeler geri dönüşüm araçlarına taşınarak imha edildi.

Öte yandan, çikolataların üretildiği imalathane ve kullanılan malzemelerin hijyenik olmadığı da dikkati çekti.