Kayseri'de cinayet sanığına müebbet hapis cezası

Kayseri'de, arkadaşını kazara tabancayla öldürdüğünü öne süren sanığa, yargılandığı davanın ilk celsesinde "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, sanık İ.Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Sedat A'nın eşi G.A. ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Sanık İ.Ö, savunmasında, küçüklüğünden beri tanıdığı maktulün olay günü kendisini arayıp "Birlikte içki içmeye çıkalım" dediğini, teklifi kabul etmeyince hafif ticari aracıyla evine geldiğini söyledi.

Maktulün, evden içki almasını, tabancasını da getirmesini istediğini öne süren İ.Ö, şunları anlattı:

"Hisarcık Mahallesi Erciyes yoluna doğru yola çıktık. Ceketimi çıkararak dizlerime koydum. Namlusuna mermi sürdüğüm tabanca, ceketimin cebindeydi. Yol üzerindeki akaryakıt istasyonundan yakıt aldık. Bu sırada, istasyonun karşısında bir araç bekliyordu. Buradan ayrıldık, arkamızdan gelen bir aracın bizi takip ettiğinden kuşkulandım. Beni öldüreceklerini düşündüm, Sedat ağabeye, eve gitmek istediğimi söyledim, panikledim. Sedat, 'Sakin ol, bizi kimse takip etmiyor.' dedi. 'Hızlı sür, eve gidelim.' dedim. Bu arada araç virajda kaymaya başladı, Sedat frene basınca savrulduk. Sedat direksiyona çarpıp üzerime düştüğü esnada tabanca ateş aldı. Araçtan hemen indim, Sedat'ın vurulduğunu görmedim. Beyaz araçta bulunanlar beni öldürecekler korkusuyla olay yerinden kaçtım. Bir eve giderek yardım istedim ve 'Polisi arayın.' dedim."

Maktulün eşi G.A. da İ.Ö'yü tanımadığını ve ilk defa gördüğünü belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Savcı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, "Olay günü uyuşturucu kullanmıştım. Olay tamamen kazara oldu. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Yaklaşık bir saat süren duruşmada mahkeme heyeti, sanık İ.Ö'ye, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Hisarcık Mahallesi'nde 4 Kasım 2020'de Erciyes Dağı yolunun ortasında duran 38 LF 830 plakalı aracın içinde bir kişinin hareketsiz beklediğini görenler polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş, 112 Acil Servis personeli başından tabancayla vurulan Sedat A'nın (33) öldüğünü belirlemişti.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli İ.Ö'yü yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya