Kayseri'de Cinayet

Kayseri'de 2011'de işlenen cinayetin failini, silahla öldürdükleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.



Cinayetten 16 yıl hapis yattığı cezaevinden bir süre önce tahliye edildiği öğrenilen Kıvanç Kansu, Şiremenli Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.



Kansu, yaralı olarak kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Cinayetle ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak aranan Hüseyin Ö. ile yanındaki Batuhan K'yi saklandıkları evde yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen iki zanlı adliyeye sevk edildi.



Cinayetin, Kansu'nun 16 yıl önce öldürdüğü kişinin intikamını almak amacıyla işlendiği değerlendiriliyor.