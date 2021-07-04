Kayseri'de cinayet
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Kayseri'de cinayet

Kayseri'de cinayet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir şahıs, çıkan kavgada husumetlisini silahla vurarak öldürdü.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir şahıs, çıkan kavgada husumetlisini silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırkgeçit Mahallesi Salmanobası mevkiinde aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen S.Ö. ile Z.Ö. karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.Ö., üzerinde bulunan silahla Z.Ö.'ye ateş ederek ağır yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Z.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Z.Ö.'yü silahla vuran S.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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