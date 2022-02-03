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Kayseri'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

AA, Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kayseri'de çıkan yangında bir evde büyük çapta hasar oluştu.

TOMARZA, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çıkan yangında bir evde büyük çapta hasar oluştu.

Tomarza ilçesi Kapukaya Mahallesi'nde E.Ş'ye ait müstakil evde yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangının büyümesi üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gitti.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Kayseri, Tomarza, Yangın, Güncel, Haber

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