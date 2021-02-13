Kayseri'de çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı
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Kayseri'de çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı

13.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:02
Kayseri'de çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı

Kayseri'de kavga eden 2 öğrenci bıçakla yaralandı.

Kayseri'de kavga eden 2 öğrenci bıçakla yaralandı.

Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde özel bir kurs merkezinden çıkan öğrenciler ile başka bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. ile B.L, kimliği henüz belirlenemeyen bir arkadaşları tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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