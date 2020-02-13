Kayseri'de çığ düştü, ulaşım aksadı
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Kayseri'de çığ düştü, ulaşım aksadı

Kayseri'nin Sarız ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında anayola çığ düşmesi sonucunda yol ulaşıma kapandı.

13.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:58
Kayseri'de çığ düştü, ulaşım aksadı

'nin ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında anayola çığ düşmesi sonucunda yol ulaşıma kapandı.


Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında Bostanlı mevkiinde anayola çığ düşmesi yol gidiş geliş yönünde kapandı. Olay yerinde karayolları ve jandarma ekipleri ile birlikte AFAD ve UMKE ekipleri de sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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