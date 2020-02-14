: Kayseri'de çığ düşen bölgede çalışmalar tamamlandı

14.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:01

Kayseri'nin Sarız ilçesinde düşen çığ bölgesinde ekiplerin arama çalışmaları ikinci çığ tehlikesi nedeniyle sona erdi.

Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Bostanlı mevkiinde akşam saatlerinde yola çığ düştü. Düşen çığ nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş yolu trafiğe kapatıldı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada çığ altında kalan araç yada şahsın olmadığı belirlendi. Öte yandan, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

AFAD İl Müdürü Osman Atsız, İHA'ya yaptığı açıklamada, gelen ihbarın ardından bölgeye kısa sürede ulaşıldığını ve arama çalışmalarının başlatıldığını kaydetti. Bölgede yapılan aramada olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını kaydeden Atsız, ikinci bir çığ düşmesi ihmali olduğundan dolayı arama çalışmalarının sona erdirildiğini belirtti. Atsız, sabah saatlerinde bölgede yapılacak olan çalışmanın ardından kapanan yolun yeniden trafiğe açılacağını dile getirdi.

ÇIĞ BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, olayın ardından bölgeye ulaşan İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de, çığ bölgesini havadan görüntülendi.

(Ali Göç - Eren Kan/İHA)

Kaynak: İHA

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