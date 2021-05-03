Kayseri'de çiftçiye 50 ton sertifikalı yerli kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Kayseri'de 800 çiftçiye, Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yüzde 75 hibeli 50 ton sertifikalı yerli kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Kayseri'de 800 çiftçiye, Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yüzde 75 hibeli 50 ton sertifikalı yerli kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, bakanlıklarının 2021 yılı yatırım programı dahilinde bitkisel üretimin artırılması ve kalitenin yükseltilmesi amacıyla "Bitkisel Üretimi Geliştirmesi Projesi" uyguladıklarını belirtti.

Yaygın tüketilen kuru fasulyenin önemli bir bitkisel protein kaynağı olduğunu dile getiren Şahin, "Türkiye'de yemeklik tane baklagiller içerisinde önemli bir yeri olan kuru fasulye, içerdiği protein oranı nedeniyle insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olup milli yemeğimiz olarak bilinmektedir. İlimizde 2020 üretim sezonunda 24 bin 69 dekar alanda kuru fasulye ekimi yapılmış ve 6 bin 551 ton kuru fasulye hasadı gerçekleşmiştir." dedi.

Kuru fasulye üretimini artırmak için çiftçiye daha çok destek verdikleri vurgulayan Şahin, "İlimizde arz açığının azaltılması, münavebe kültürünün yaygınlaştırılması, toprak yapısının düzeltilmesi ve kuru fasulye üretim alanlarının artırılması için müdürlüğümüz tarafından 2021 yılında yürütülecek 'Kuru Fasulye Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 14 ilçemizde sertifikalı kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıyoruz. Bugün projenin uygulandığı ilçelerimizde yüzde 25 çiftçi, yüzde 75 bakanlık katkılı 782 bin 500 lira bütçeli 50 ton sertifikalı yerli kuru fasulye tohumunu yaklaşık 800 çiftçimizle 6 bin 250 dekar alanda ekilmek üzere buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından çiftçilere Şahin tarafından yerli kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil