Kayseri'de çiftçilere Macar fiğ tohumu dağıtıldı

Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen 'Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi' Projesi kapsamında çiftçilere yem bitkisi olarak Macar fiğ tohumu dağıtıldı.

Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen 'Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi' Projesi kapsamında çiftçilere yem bitkisi olarak Macar fiğ tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde 414 ton yem bitkisi tohumu dağıtımının ardından çiftçilere yeniden yem tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman müdürlüğü tarafından 83 bin kilogram Macar fiğ tohumu da, maliyetinin yüzde 75'i proje bütçesinden, yüzde 25'i ise çiftçiler tarafından karşılanmak suretiyle dağıtıldı. Hibe tohumluk dağıtımında, çiftçilerin 2021 yılı sezonu ÇKS kaydı yaptırmaları, ekecekleri ürünü arazilerinde beyan etmeleri ve belirli miktarda büyükbaş ya da küçükbaş hayvan varlığı sayısına sahip olmaları gibi kıstaslar göz önünde tutularak, yaklaşık 600 çiftçi bu imkandan faydalandırıldı. Kaba yem ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem arz eden proje kapsamında toplam 10 bin 500 dekar alanda yem bitkileri ekimin gerçekleşmesi de planlanıyor.

Tohumluk dağıtımına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Hayvancılık girdi maliyetinin yaklaşık yüzde 65-70'ini oluşturan kaba yemin kaliteli bir şekilde üretilmesi ve ucuza mal edilmesi gerekiyor. Minimum maliyetle maksimum faydayı sağlayacak şekilde ekim alanının yaygınlaştırılması meselesi bizim olmazsa olmazımızdır. Açıkçası biz bu işi kendimize dert edindik. İşte bu yüzden 2020 yılında tüm imkanlarımızı kullanarak ilimizde rekor seviyede yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Kayseri olarak yem bitkisi ekiliş alanlarımız gitgide artıyor. 2021 yılı hasat dönemi geldiğinde bu gayretlerin, bu alın terinin karşılığını çok daha müşahhas olarak göreceğiz. Bizim yaptığımız hem farkındalık oluşturmak, hem de bu işi yaygınlaştırmak. Çiftçimizin emeğinin yarınlara umutla bakmamızı sağladığını dosta düşmana göstermek. Sloganımız 'Üreten Kayseri, gelişen Türkiye'dir. Çiftçimiz üretecek, ülkemiz gelişecek" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı