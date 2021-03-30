Kayseri'de çiftçilere 83 ton aspir tohumu dağıtıldı

KAYSERİ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi' kapsamında, çiftçiye mart-nisan aylarında ekilmesi için 83 ton 300 kilo sertifikalı aspir tohumu dağıttı.

KAYSERİ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi' kapsamında, çiftçiye mart-nisan aylarında ekilmesi için 83 ton 300 kilo sertifikalı aspir tohumu dağıttı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım programına, İl Müdürü Mustafa Şahin ve çiftçiler katıldı. Tohum dağıtımı öncesi açıklama yapan Şahin, "Ülkemizin yağ açığının kapatılması açısından kuraklığa dayanıklı bir yağ bitkisi olarak ön planda değerlendirilmesi gereken aspirin, yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmamasını ve aspir yetiştiriciliği için mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Ülkemizdeki nadasa bırakılan işlenebilir tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve ekim alanı ile üretim artışına paralel bitkisel yağ açığının kapatılmasında önemli bir adım atılmış olacaktır. Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve nadasa bırakılan alanların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Projemizin hayata geçmesiyle 16 bin 600 dekarlık alanda 1 milyon 162 bin litre yağ üretimi gerçekleştirilecek" dedi. Konuşmanın ardından çiftçilere sertifikalı aspir tohumu dağıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ