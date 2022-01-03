Kayseri'de "change" operasyonunda 6 araç ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de "change" operasyonunda 6 araç ele geçirildi

Kayseri'de
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, motor ve şasi numaraları değiştirilerek piyasaya sürülen yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde 6 araç ele geçirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda, motor ve şasi numaraları değiştirilerek piyasaya sürülen yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde 6 araç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı veya hacizli araçların satın alınarak, "pert" ve "ağır hasar" kayıtlı araçların motor ve şasi numaralarının "change" adı verilen yöntemle değiştirilmesi ile gümrük kaçağı gibi aranan araçların yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda polis tarafından düzenlenen operasyonda 6 araç ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan araçların Kayseri Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemelerinde 2'sinin Almanya'dan çalıntı olduğu, 4'ünün de "change" yapıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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