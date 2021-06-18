Kayseri'de çeşitli yerlerden hırsızlık yapan 24 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde çeşitli yerlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 24 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde çeşitli yerlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 24 kişi tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı faaliyetler sonucunda 28'i evden, 28'i işyerinden ve kurumdan, 15'i otodan, 13'ü açıktan, 1'i mabetten, 10'u bisiklet, 2'si hayvan, 5'i diğer hırsızlıklar olmak üzere işlem yapılan 102 hırsızlık olayında yakalanan toplam 109 şahıstan 24'ü tutuklandı. Yapılan çalışmalarda neticesinde şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 92 bin 385 TL değerinde malzeme (teyp, ziynet eşyası, tüfek, bisiklet) müştekilerine teslim edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda da 4'ü kasten öldürme, 2'si kasten öldürmeye teşebbüs, 1'i şüpheli ölüm olayı olmak üzere işlem yapılan 7 olayda yakalanan 27 şüpheliden 10'u tutuklandı. Meydana gelen olaylar ile ilgili 8 adet tabanca, 2 adet tüfek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliği'nin yaptığı çalışmalarda da 2'i yağma (gasp), 1'i tehdit olayı olmak üzere işlem yapılan 3 olayda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ahlak Büro Amirliği çalışmalarında ise 1'i cinsel içerikli suç, 2'si kumar olayı olmak üzere adli işlem yapılan 3 olayda yakalanan 3 şüpheliden 1'i hakkında ev hapsi verildi. Ayrıca fuhuş, kumar ve Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 42 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenerek, fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 ev de ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda da haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 473 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 182'si tutuklandı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında da Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı talimatları gereğince 10 ayrı soruşturma dosyasının gerekli işlemleri yapılarak, meydana gelen 1'i yankesicilik, 1'i 6136 sayılı Kanuna Muhalefet (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun) olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 2 olayda yakalanan 4 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Güven timlerince 1 vatandaşın, dolandırıcılara 20 bin TL göndermesi de engellendi.

Motosikletli Polis Timler Büro Amirliği tarafından yapılan uygulama ve çalışmalarda 8 aranan şahıs, 1 çalıntı motosiklet yakalanarak ilgili mercilere teslim edilerek 3 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 67 adet fişek, 67,36 gr. çeşitli narkotik madde ele geçirildi. Koronavirüsle (covid-19) mücadele kapsamında toplam 23 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenerek, meydana gelen asayiş olaylarına karışan 49 şüpheli yakalanıp ilgili birimlere teslim edildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinin yaptığı çalışmalarla da ayıp müracaatı alınan toplam 101 şahıstan 84'ü bulunarak, 17 kayıp şahsın arama çalışmalarına devam ediliyor.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 13'ü oto, 41'i motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 54 olay meydana gelen olaylarda çalıntı olan 13 adet oto ile 30 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edildi. Olaylarla ilgili yakalanan 34 şahıstan 6'sı tutuklanarak, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı