Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı - Haberler
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Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

AA, Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlünün de aralarında olduğu 10 kişi yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlünün de aralarında olduğu 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan arananlara yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, Ö.A, Ö.D, M.B, E.D, K.Ö, H.M.B, M.K, L.Ç, S.M. ve C.K. yakalandı.

Bu kişilerden L.Ç'nin 6 yıl, Ö.B'nin 7 yıl 1 ay, Ö.D'nin 4 yıl 2 ay, S.M'nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlüler cezaevine götürüldü, 6 kişi de adliyeye sevk edildi.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kayseri, Asayiş, Güncel, Haberler

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