Kayseri'de çeşitli suçlardan 15 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de çeşitli suçlardan 15 zanlı yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan 15 zanlı yakalandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de polis ekiplerince, çeşitli suçlardan 15 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince, çeşitli suçlardan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri, 10 günde halkın yoğun olduğu yerlerde çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi, üst aramalarında uyuşturucu çıkan 2 şüpheliyi ve 24 fişek ele geçirilen 1 zanlıyı gözaltına aldı.

Ayrıca, hırsızlık yapmaya çalışan 2 zanlı da suçüstü yakalandı.

Öte yandan ekipler, telefonda kendilerini savcı, polis veya asker olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışmalarda bir vatandaşın 81 bin lira dolandırılmasını engelledi.

Ekipler, vatandaşlara, dolandırıcılara karşı bilinçlendiren broşürler dağıttı.

'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

 ABD'de raylara zorunlu iniş yapan uçağa tren çarptı! Pilot saniyelerle hayatta kalmayı başardı

ABD'de raylara zorunlu iniş yapan uçağa tren çarptı! Pilot saniyelerle hayatta kalmayı başardı

 Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title