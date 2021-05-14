Kayseri'de çerezlik kabak çekirdeği ekimi yapıldı

Türkiye'nin çerezlik kabak çekirdeği üretim merkezi Kayseri'de, "Çiftçimize Desteğimizle Yola Devam Yayım Projesi" kapsamında çerezlik kabak çekirdeği ekimi yapıldı.

Türkiye'nin çerezlik kabak çekirdeği üretim merkezi Kayseri'de, "Çiftçimize Desteğimizle Yola Devam Yayım Projesi" kapsamında çerezlik kabak çekirdeği ekimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çiftçilere çerezlik kabak çekirdeği yetiştiriciliği eğitimleri, Develi ilçesinde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen, Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Yayım Projeleri kapsamında "Çiftçimize Desteğimizle Yola Devam Yayım Projesi" çalışma takviminde yer alan, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescillenen "Türkmen" çeşidi çerezlik kabak çekirdeğinin ekimi Develi ilçesi Sarıca ve Ayvazhacı mahallelerinde gerçekleştirildi.

Ayrıca aynı parsellere Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescillenen Mert Bey, Sena Hanım; Sakarya Ahmet Erkan Tarım Ürünleri tarafından geliştirilen 510, 210, 89, 39 çeşitleri ile Bursa Alfa Tohum tarafından geliştirilen TG38, TG22 çeşitlerinin demonstrasyon ekimleri, bölgede alışılagelen yerel şahit çeşitlerin ekimi ile tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, şunları kaydetti:

"Çerezlik kabak çekirdeğinin ilimizde yaklaşık 337 bin dekar alanda yetiştiriciliği yapılmakta, 17 bin ton civarında üretimi gerçekleştirilmektedir. (Kayseri) Bu üretimle alan olarak ülke üretim alanının yaklaşık yüzde 48'ini, üretim miktarının ise yüzde 33'ünü karşılamaktadır. Bu nedenle de eğitim ve yayım faaliyetlerimizde önceliğimiz olma özelliğini korumaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya