Çerezlik ayçiçeği ekim alanları yaygınlaşıyor

Türkiye'de çerezlik ayçiçeği üretiminde geçen yıl 26 bin tonla ilk sırada yer alan Kayseri'de, bu yıl 30 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

Türkiye'de çerezlik ayçiçeği üretiminde geçen yıl 26 bin tonla ilk sırada yer alan Kayseri'de, bu yıl 30 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

Kayseri'de geçen sene 107 bin dekarda ekimi yapılan çerezlik ayçiçeğinin ekim alanı, bu yıl yaklaşık 120 bin dekara yükseldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, Kayseri'nin çerezlik ayçiçeği üretiminde Türkiye'deki en önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de 2019 yılında çerezlik ayçiçeğinin yüzde 20'sine yakınını üreterek ikinci sırada yer aldıklarını, 2020 yılında ise bunu 26 bin tona çıkararak ilk sıraya yükseldiklerini belirten Şahin, "Geçen sene 26 bin tonun üzerinde üretimle Türkiye üretiminin yüzde 18-19'unu karşıladık. Bu sene yüzde 10'luk bir artış öngörüyoruz. Bu artış da bize 30 bin tona yaklaşan bir verim, üretim ve ülke sıralamasında da yine ilk sırayı getirecek diye düşünüyoruz." dedi.

"Salgın döneminde çerezlik tüketimi arttı"

Şahin, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde insanların evde daha çok kalmaları nedeniyle çerezlik tüketiminin arttığına dikkati çekti.

Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının üründe kaliteyi artırdığını ifade eden Şahin, "Bu da meyve içindeki dolgunluğu oluşturmuş oluyor. O yüzden Kayseri olarak hem kalite hem de dekardaki verimde oldukça iyi yerdeyiz." şeklinde konuştu.

Şahin, yöreden Almanya, Ukrayna ve Mısır'a çerezlik ayçiçeği ihraç edildiğini dile getirerek, bu rakamın geçen yıl 36 ton, bu yıl ise şu ana kadar yaklaşık 40 ton olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin dört bir tarafına da ürün gönderdiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ülke ekonomisine 300 milyon liranın üzerinde katkı sağladık. Kalitesine ve dönemine göre değişmekle beraber kilosu 13-15 lira bandında gitmişti. Aynı zamanda Bakanlığımızın kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında eleme ve paketlemeyle ilgili tesislerde de yüzde 50 hibe desteği veriyoruz. Biz sadece ürünün yetiştirilmesi değil, onun değerlendirilmesi, katma değerlerinin arttırılması için de çalışıyoruz. Kayseri'de bir markanın oluşması, ülke geneline yayılan bir marka oluşup bunun da tüm Türkiye'ye, buradan ham madde olarak değil, mamul madde olarak gönderilmesi için de çabalarımız devam ediyor."

Özellikle çerezlik ayçiçeğinin sulanan alanlarda yetiştirildiğine işaret eden Şahin, sulama imkanı olduğu için kuraklığın etkisinin çok fazla hissedilmediğini söyledi.

Şahin, Kurban Bayramı öncesi yaşanan birkaç günlük aşırı sıcaklar nedeniyle bazı bölgelerde zararın olduğu konusunda kendilerine bilgi ulaştığını dile getirerek, "Ekipler onlara da bakıyorlar. Ayçiçeği üreticilerimizin büyük bir çoğunluğu, hemen hemen hepsi TARSİM sigortalarını yaptırıyor." ifadelerini kullandı.

Üreticilere seslenen Şahin, "Ürettiğiniz tüm ürünlerin TARSİM üzerinden sigortasını yaptırın. Olacak bir afette ya da hayvan zararında tazminatı ödenebilsin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya