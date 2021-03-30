Kayseri'de cennet vaat eden dolandırıcıya 6 yıl 8 ay hapis

KAYSERİ'de, restoran işletmecisi A.G.'yi (47), 'Cennete gideceksin' vaadi ile 50 bin TL dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan H.S. (42), 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, restoran işletmecisi A.G.'yi (47), 'Cennete gideceksin' vaadi ile 50 bin TL dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan H.S. (42), 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 5 Kasım 2020 tarihinde A.G. isimli kadının restoranında meydana geldi. Başında sarılı sarık ve elinde bastonu ile eski eşi E.S. ile beraber restorana gelen H.S., içeride dua ettikten sonra ayrıldı. H.S., daha sonra restoran işletmecisi A.G.'yi telefonla arayarak, "Senin için istihareye yattım, cennete gideceksin" diyerek, 50 bin TL göndermesini istedi. Yalana inanan A.G. parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını fark ederek iş yerine gelen 2 kişiden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, 2 şüpheli hakkında dini inanç ve duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanıklar hazır bulunurken, A.G. Manisa Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık H.S., davacı A.G.'den yardım mahiyetinde para aldığını belirterek dolandırıcılık iddiasını reddetti. H.S., "Bu kadın haricinde bana böyle yardım eden yoktu. Toplamda 50 bin TL gönderdiğini zannetmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.'ALLAH'A KARŞI MI GELİYORSUN? DEDİLER'A.G. ise yaşadığı ruhsal bunalımdan faydalanılarak dolandırıldığını söyledi. A.G., "Hesap numarası gönderdiler. 'Kimsiniz' dediğimde 'Allah'a karşı mı geliyorsun?' dediler. O dönemde babam vefat etmişti. Kafam o yüzden yerinde değildi. İçinde bulunduğum durumdan istifade ettiler. Dua etti. Sonra da, 'Seni rüyamda gördüm. Cennete gideceksin' dedi. Nasıl kandırdıklarını bilmiyorum. Çocuklarımın rızkını aldılar" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık H.S.'yi dini inanç ve duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, eski eşi E.S.'nin aynı suçtan beraatine hükmetti. Heyet, Yargıtay sürecini dikkate alarak H.S.'nin tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN