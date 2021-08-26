Kayseri'de "çekici" ile hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı
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Kayseri'de "çekici" ile hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de 'çekici' ile hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de çaldıkları konteyner ile iş makinesine ait malzemeleri, çekiciye yükleyip götürdükleri öne sürülen 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de çaldıkları konteyner ile iş makinesine ait malzemeleri, çekiciye yükleyip götürdükleri öne sürülen 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Amarat Mahallesi'ndeki bir maden ocağından kepçeye ait kumanda, hidrolik pompa, gösterge paneli ve koltuk ile bir ikametten konteyner çalınması üzerine çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler H.K, Y.E.B. ve Ş.B. adreslerine düzenlen operasyonda gözaltına alındı. Firari bir zanlıyı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin çaldıkları konteyner ile malzemeleri çekiciye yükleyerek götürdükleri belirlendi. Çalınan konteyner Oymaağaç Mahallesi'nde bir bağda bularak sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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Kayseri'de "çekici" ile hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı - Haberler
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