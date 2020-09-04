Kayseri'de çarşı pazarda maske ve sosyal mesafe ihlali
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Kayseri'de çarşı pazarda maske ve sosyal mesafe ihlali

Kayseri'de çarşı pazarda maske ve sosyal mesafe ihlaliSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüste riskli kentler arasında açıkladığı Kayseri'de cadde ve sokaklarda bazı vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmesi dikkat çekti.

04.09.2020 16:56 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:04

Kayseri'de çarşı pazarda maske ve sosyal mesafe ihlali

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüste riskli kentler arasında açıkladığı Kayseri'de cadde ve sokaklarda bazı vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmesi dikkat çekti.

Koronavirüs salgınında vaka artışının yoğun olduğu kentler arasında bulunan Kayseri'de, koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı. 1 milyon 400 bine yakın kişinin yaşadığı kentte yapılan denetimlere rağmen bazı vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Kentin en yoğun bölgelerinde bazı kişilerin maske takmadığı, bazılarının çene altı, bazılarının da sadece ağızlarını kapatması dikkat çekti.

Kurallara uyan vatandaşlar ise denetimlerin yetersizliğinden yakınırken, özellikle toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğa dikkat çekti. Ahmet Yılmaz (64) "Yaşım gereği mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyorum. Çıktığım zaman da maske, eldiven ve dezenfektanımı yanımdan ayırmıyorum. Her ne kadar dikkatli olsak da ve sosyal mesafeye uymaya çalışsak da toplu taşıma araçlarında bu mümkün olmuyor. Toplu taşıma araçlarında kapasite azlığında yolculuğa devam edilmeli. Maske takmayan veya doğru takmayan kişileri uyardığımızda tepki ile karşılaşıyoruz" dedi. Kayseri'de özel sektörde çalışan Şeyma Tağar ise denetimlerin yetersiz kaldığını, özellikle insanların sosyal mesafe konusuna uymadığı söyledi. Tağar, denetim zamanı insanların göstermelik olarak kısa süreliğine kurallara uyduğunu, hemen akabinde maskelerini çene altına indirdiklerini kaydetti.

Kayseri'de çarşı pazarda maske ve sosyal mesafe ihlali

Kaynak: DHA

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