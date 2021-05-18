İki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
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İki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

O.A'nın idaresindeki 38 LR 636 plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı'nda, aynı istikamette seyreden Ö.K'nin kullandığı 38 JZ 044 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan 2 sürücü sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, yolun açılmasıyla yeniden normale döndü.

İki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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