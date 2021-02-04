Kayseri'de çamurdan 3,5 milyon lira değerinde elektrik üretildi
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Kayseri'de çamurdan 3,5 milyon lira değerinde elektrik üretildi

04.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:18
Kayseri'de çamurdan 3,5 milyon lira değerinde elektrik üretildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisinde 2020 yılında arıtılan atık sulardan kalan çamurun çürütülmesiyle elde edilen 2,5 milyon metreküp biyogazdan 3,5 milyon lira değerinde elektrik...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisinde 2020 yılında arıtılan atık sulardan kalan çamurun çürütülmesiyle elde edilen 2,5 milyon metreküp biyogazdan 3,5 milyon lira değerinde elektrik üretildiğini belirtti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kente yönelik hizmetlerinin yanında enerji verimliliği konusunda da çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Geçen yıllara göre yüzde 6 daha az enerji ile atık su arıtımı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Hem enerji elde edebilme potansiyeline sahibiz hem de bunu yaparken çevre dostuyuz. Atık suların doğayı kirletmesine müsaade etmeyeceğiz. Dünyadaki gelişmiş ülkelerde atık su arıtma maliyeti metreküp başına ABD'de 0,52, Çin'de 0,31, Japonya'da 0,30 kilovatt saat olmasına karşın Kayseri İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisinde ise bu değer 0,175 kilovaat saat. Bu verilere göre şehrimizde bulunan bütün arıtma tesislerimiz tam kapasite en iyi şekilde çalıştırılıyor. Tabii ki bu başarılı çalışmalar da bizlerin yüzünü güldürüyor. KASKİ'nin şehrin içme suyu ihtiyacının en kaliteli şekilde karşılarken, kirli suları da çevreye zarar vermeden arıtıyor. Atık sulardan da elektrik üretiliyor. Kayseri'de örnek çalışmalarla adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz. Enerji verimliliği konusunda da çalışmalarımıza daha çok hız vereceğiz."

Büyükkılıç, KASKİ İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisinde 2020 yılında arıtılan atık sulardan kalan çamurun çürütülmesiyle elde edilen 2,5 milyon metreküp biyogazdan 3,5 milyon lira değerinde elektrik üretildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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