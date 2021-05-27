Kayseri'de caminin musluklarını çalan zanlı suçüstü yakalandı
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Kayseri'de caminin musluklarını çalan zanlı suçüstü yakalandı

Kayseri'de caminin musluklarını çalan zanlı suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de caminin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan muslukları çalan zanlı, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Kayseri'de caminin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan muslukları çalan zanlı, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi Gazali Geçidi'nde devriye gezen bekçiler İmam-ı Gazali Camisi'nin tuvaletlerinden gelen ses üzerine içeri girdi.

Burada iki kişinin muslukları sökmeye çalıştığını gören bekçiler, zanlıları yakalamaya çalıştı.

Yakalanacaklarını anlayınca kaçmaya çalışan şüphelilerden Y.T, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de burada inceleme yaparak diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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