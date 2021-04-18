Kayseri'de caminin 25 musluğu çalındı
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Kayseri'de caminin 25 musluğu çalındı

Kayseri'de caminin 25 musluğu çalındı
Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, Yanıkoğlu Camii'nin abdesthane ve tuvaletindeki 25 musluk kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

KAYSERİ'de, Yanıkoğlu Camii'nin abdesthane ve tuvaletindeki 25 musluk kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, mahalleli ramazanda yapılan hırsızlığa tepki gösterdi.

Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesinde bulunan Yanıkoğlu Camii'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, caminin abdesthane ve tuvaletinde bulunan 25 musluğu söküp, çaldı. Bugün öğle saatlerinde camiye gelen mahalleli, muslukların yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Camiye gelip, inceme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Mahalleli hem hırsızlığa hem de ramazanda yaşanmasına tepki gösterdi. Sinan Aslan, "Allah hırsızlara vicdan merhamet versin. Ramazan ayında yapılacak iş mi bu? Daha önce de abdesthanedeki musluklar çalınmıştı. Buralara güvenlik kamerası takılmasını istiyoruz" dedi. 


Kayseri'de caminin 25 musluğu çalındı
Kayseri'de caminin 25 musluğu çalındı
Kayseri'de caminin 25 musluğu çalındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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